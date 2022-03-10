Экопосты зафиксировали превышение содержания сероводорода в воздухе Нижнего Тагила

Экопосты зафиксировали превышение содержания сероводорода в воздухе Нижнего Тагила
Экопосты зафиксировали превышение содержания сероводорода в воздухе Нижнего Тагила
Сегодня, 21:15Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru

Пятикратное превышение ПДК сероводорода зафиксировано в Нижнем Тагиле

Превышение ПДК сероводорода зафиксировано 9 марта на Тагилстрое, Вагонке, Красном Камне и Сухоложском микрорайоне в Нижнем Тагиле. Наибольшее превышение составило 5,8 ПДК.

Так, максимальная концентрация вещества зафиксирована на Красном Камне днем. Также в районе Сухоложского были взяты пробы на станции и проведен химический анализ. Выявлено, что в 13.00 содержание формальдегида в воздухе составило 1,9 ПДК.

Также превышение сероводорода до 1,1 ПДК зафиксировано на экопосте, расположенном на Вагонке и до 1,3 ПДК на Тагилстрое.

Напомним, жители Вагонки 9 марта жаловались на смог от выбросов с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. Утром жалобы поступали от жителей Алтайского микрорайона, а к вечеру запах добрался до Пихтовых гор.

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