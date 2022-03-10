Экопосты зафиксировали превышение содержания сероводорода в воздухе Нижнего Тагила

Так, максимальная концентрация вещества зафиксирована на Красном Камне днем. Также в районе Сухоложского были взяты пробы на станции и проведен химический анализ. Выявлено, что в 13.00 содержание формальдегида в воздухе составило 1,9 ПДК.
Также превышение сероводорода до 1,1 ПДК зафиксировано на экопосте, расположенном на Вагонке и до 1,3 ПДК на Тагилстрое.
Напомним, жители Вагонки 9 марта жаловались на смог от выбросов с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. Утром жалобы поступали от жителей Алтайского микрорайона, а к вечеру запах добрался до Пихтовых гор.