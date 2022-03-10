Из-за плохой воды школьники Горноуральского отправлены на дистант. Садики не работают

Пока ограничения ввели до понедельника, 14 марта. Но насколько они могут продлиться — пока не ясно.
Работа детских садов приостановлена до понедельника из-за неудовлетворительного качества питьевой воды. Завтра планируется сдать пробы на анализ. Дома родители хоть как-то смогут обеспечить чистую воду, а в садике даже руки не помыть. Санитарные нормы по коронавирусу пока тоже никто не отменял, рассказали журналисту редакции TagilCity.ru в детском саду № 26.
Комментарий у директора школы № 24 Татьяны Заостровных по поводу того, сколько продлится дистант у учеников, получить не удалось. Секретарь сообщила, что руководитель находится на совещании.
Напомним, Пригородная прокуратура инициировала проверку качества воды в поселке Горноуральский. В ней будут участвовать специалисты Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры. Местные жители массово жалуются на качество воды из-под крана, которая пахнет фекалиями. Сельчане связывают это с работой агрокомплекса, который годами сливает фекалии от виней в поля рядом с домами.