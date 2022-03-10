Из-за плохой воды школьники Горноуральского отправлены на дистант. Садики не работают

Напомним, Пригородная прокуратура инициировала проверку качества воды в поселке Горноуральский. В ней будут участвовать специалисты Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры. Местные жители массово жалуются на качество воды из-под крана, которая пахнет фекалиями. Сельчане связывают это с работой агрокомплекса, который годами сливает фекалии от виней в поля рядом с домами.