Из-за плохой воды школьники Горноуральского отправлены на дистант. Садики не работают

Из-за плохой воды школьники Горноуральского отправлены на дистант. Садики не работают
Из-за плохой воды школьники Горноуральского отправлены на дистант. Садики не работают
Сегодня, 17:49Здоровье и экологияФото: 1MI
Из-за несоответствия воды нормам СанПиН в образовательных учреждениях поселка Горноуральский под Нижним Тагилом с 9 марта не работают пищеблоки. Садики закрыты, школьников отправили на дистант.

Пока ограничения ввели до понедельника, 14 марта. Но насколько они могут продлиться — пока не ясно.

Работа детских садов приостановлена до понедельника из-за неудовлетворительного качества питьевой воды. Завтра планируется сдать пробы на анализ. Дома родители хоть как-то смогут обеспечить чистую воду, а в садике даже руки не помыть. Санитарные нормы по коронавирусу пока тоже никто не отменял, рассказали журналисту редакции TagilCity.ru в детском саду № 26.

Комментарий у директора школы № 24 Татьяны Заостровных по поводу того, сколько продлится дистант у учеников, получить не удалось. Секретарь сообщила, что руководитель находится на совещании.

Напомним, Пригородная прокуратура инициировала проверку качества воды в поселке Горноуральский. В ней будут участвовать специалисты Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры. Местные жители массово жалуются на качество воды из-под крана, которая пахнет фекалиями. Сельчане связывают это с работой агрокомплекса, который годами сливает фекалии от виней в поля рядом с домами.

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