Прокуратура проверяет качество воды в Горноуральском после публикации TagilCity.ru

Мы организовали проверку после сообщения СМИ о воде ненадлежащего качества. В Горноуральский на объекты выехали наши сотрудники. Также в проверке будут участвовать специалисты Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры, рассказал редакции TagilCity.ru прокурор Пригородного района Владимир Березин.
Для оценки качества воды будут отобраны пробы в многоквартирных домах и образовательных учреждениях. По результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства о бесперебойном снабжении жителей водой надлежащего качества.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, жители поселка Горноуральский массово жалуются на запах водопроводной воды, пахнущей фекалиями. Из-за плохого качества воды в школе и двух детских садах с 9 марта не работают пищеблоки. Местные жители связывают эту проблему с работой агрокомплекса, который годами сливает фекалии от свиней в поля радом с жилыми домами.