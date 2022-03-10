Прокуратура проверяет качество воды в Горноуральском после публикации TagilCity.ru

Напомним, жители поселка Горноуральский массово жалуются на запах водопроводной воды, пахнущей фекалиями. Из-за плохого качества воды в школе и двух детских садах с 9 марта не работают пищеблоки. Местные жители связывают эту проблему с работой агрокомплекса, который годами сливает фекалии от свиней в поля радом с жилыми домами.