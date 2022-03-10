Прокуратура проверяет качество воды в Горноуральском после публикации TagilCity.ru

Прокуратура проверяет качество воды в Горноуральском после публикации TagilCity.ru
Прокуратура проверяет качество воды в Горноуральском после публикации TagilCity.ru
Сегодня, 15:45Здоровье и экологияФото: 1MI
Пригородная прокуратура начала проверку качества воды в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом после публикации TagilCity.ru. Жители жалуются, что вода пахнет фекалиями.

Мы организовали проверку после сообщения СМИ о воде ненадлежащего качества. В Горноуральский на объекты выехали наши сотрудники. Также в проверке будут участвовать специалисты Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры, рассказал редакции TagilCity.ru прокурор Пригородного района Владимир Березин.

Для оценки качества воды будут отобраны пробы в многоквартирных домах и образовательных учреждениях. По результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства о бесперебойном снабжении жителей водой надлежащего качества.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, жители поселка Горноуральский массово жалуются на запах водопроводной воды, пахнущей фекалиями. Из-за плохого качества воды в школе и двух детских садах с 9 марта не работают пищеблоки. Местные жители связывают эту проблему с работой агрокомплекса, который годами сливает фекалии от свиней в поля радом с жилыми домами.

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ПригородЭксклюзивНижний Тагил
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водагорноуральскийНижний ТагилГорноуральский городской округ
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