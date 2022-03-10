Свердловский Роспотребнадзор назвал группы риска по заболеваемости от выбросов

Также он подчеркнул, что есть группы людей входящие в особую группу риска:
Прежде всего ухудшение здоровья проявляется у детей, беременных женщин и пожилых людей.
Однако в ведомстве не располагают данными о количестве заболеваний, возникших из-за грязного воздуха в Нижнем Тагиле.
Напомним, в феврале 17 дней из 28 тагильчане, по данным постов мониторинга УГМС и замеров TagilCity.ru, дышали воздухом с превышением формальдегида и сероводорода. Концентрация последнего достигала 14,4 ПДК. Во время похожего выброса вещества в конце января (19,8 ПДК) у многих жителей Нижнего Тагила ухудшилось самочувствие — появился кашель, головная боль, тошноты, слезоточение.