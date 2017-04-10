Разговор о депрессии состоялся в Центральной библиотеке Нижнего Тагила (ФОТО)

На встречу с юными тагильчанами пришли представители спортивной сферы – завотделением профилактики физкультурно-оздоровительного диспансера Елена Белькова и фитнес-тренеры Игорь Васильев и Степан Скотников. Эксперты уверены, что депрессия – это болезнь, которую можно успешно лечить и предотвращать.