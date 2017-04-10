Разговор о депрессии состоялся в Центральной библиотеке Нижнего Тагила (ФОТО)
10 апреля 2017, 08:20Здоровье и экология
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В минувшую пятницу в Центральной городской библиотеке состоялись разговоры о депрессии. Мероприятие под названием «Депрессия: давай поговорим» было запланировано в рамках Всемирного дня здоровья. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.
Сюжеты: Нижний Тагил
На встречу с юными тагильчанами пришли представители спортивной сферы – завотделением профилактики физкультурно-оздоровительного диспансера Елена Белькова и фитнес-тренеры Игорь Васильев и Степан Скотников. Эксперты уверены, что депрессия – это болезнь, которую можно успешно лечить и предотвращать.
Студенты и школьники узнали, что немаловажную роль в лечении депрессии играет спорт и рациональное питание. Среди чемпионов-антидепрессантов эксперты назвали банан, яичный желток, грецкие орехи и тыквенные семечки.
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Фото: Центральная библиотека Нижнего Тагила
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