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Новости Нижнего Тагила

Аптека в Артёмовском наказана за отсутствие в продаже важных лекарств

10 апреля 2018, 09:00Добавить новость
бизнес,город,здоровье,проверка,прокуратура,Россия,Свердловская область,Артемовский,аптека
Одна из аптек в Артёмовском не обеспечивала местных жителей необходимыми лекарствами, в связи с чем горожанам пришлось обратиться в прокуратуру.

Речь идёт о «Центральной районной аптеке №198». В ходе проверки было обнаружено, что в продаже нет дротаверина, умифеновира, тетрациклина и других жизненно необходимых лекарств.

Помимо этого большая часть подобных препаратов имеется в единственном экземпляре, что является лишь формальным выполнением федерального законодательства. По сути, аптека не могла обеспечить спрос на лекарства у населения города, уверяют в прокуратуре региона.

По факту проверки городская прокуратура направила руководству аптеки и в комитет городского имущества представление с требованием об устранении нарушений. Кроме этого, в отношении конкретной аптеки было возбуждено административное дело по факту осуществления предпринимательской деятельности с грубыми нарушениями.

 
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