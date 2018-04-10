Ледовые переправы в Свердловской области начали закрывать из-за потепления

6 ледовых переправ в Свердловской области признаны опасными и закрыты. С приходом тепла проходит ежедневная проверка состояния переправ.

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам проверяют надежность ледовых переправ. Пять переправ в Гаринском городском округе и одна в Слободо-Туринском муниципальном районе признаны опасными и закрыты. Возле них установлены запрещающие знаки, и на подъездных путях сформированы снежные отвалы.





В Свердловской области функционируют еще 12 переправ. За ними наблюдают сотрудники ГИМС Свердловской области. В течение недели с 9 по 15 апреля планируется закрыть все ледовые переправы, сообщает главное управление МЧС России по Свердловской области.



Напомним, что в Нижнем Тагиле ищут рыбака, предположительно провалившегося под лед.

Фото: Главное управление МЧС России