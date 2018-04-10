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Новости Нижнего Тагила

Ледовые переправы в Свердловской области начали закрывать из-за потепления

10 апреля 2018, 15:00Добавить новость
безопасность,вода,МЧС,проверка,Свердловская область,экология,лед,ледовые переправы,ГИМС,весна,потепление

6 ледовых переправ в Свердловской области признаны опасными и закрыты. С приходом тепла проходит ежедневная проверка состояния переправ.

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам проверяют надежность ледовых переправ. Пять переправ в Гаринском городском округе и одна в Слободо-Туринском муниципальном районе признаны опасными и закрыты. Возле них установлены запрещающие знаки, и на подъездных путях сформированы снежные отвалы.

В Свердловской области функционируют еще 12 переправ. За ними наблюдают сотрудники ГИМС Свердловской области. В течение недели с 9 по 15 апреля планируется закрыть все ледовые переправы, сообщает главное управление МЧС России по Свердловской области.

 
Напомним, что в Нижнем Тагиле ищут рыбака, предположительно провалившегося под лед.

 

 

безопасность,вода,МЧС,проверка,Свердловская область,экология,лед,ледовые переправы,ГИМС,весна,потепление
Фото: Главное управление МЧС России
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