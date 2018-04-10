Ледовые переправы в Свердловской области начали закрывать из-за потепления
10 апреля, 15:00Здоровье и экология
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6 ледовых переправ в Свердловской области признаны опасными и закрыты. С приходом тепла проходит ежедневная проверка состояния переправ.
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам проверяют надежность ледовых переправ. Пять переправ в Гаринском городском округе и одна в Слободо-Туринском муниципальном районе признаны опасными и закрыты. Возле них установлены запрещающие знаки, и на подъездных путях сформированы снежные отвалы.
В Свердловской области функционируют еще 12 переправ. За ними наблюдают сотрудники ГИМС Свердловской области. В течение недели с 9 по 15 апреля планируется закрыть все ледовые переправы, сообщает главное управление МЧС России по Свердловской области.
Фото: Главное управление МЧС России
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