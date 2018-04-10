Ледовые переправы в Свердловской области начали закрывать из-за потепления

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам проверяют надежность ледовых переправ. Пять переправ в Гаринском городском округе и одна в Слободо-Туринском муниципальном районе признаны опасными и закрыты. Возле них установлены запрещающие знаки, и на подъездных путях сформированы снежные отвалы.