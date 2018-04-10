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Смертность от отравления алкоголем в Свердловской области увеличилась вдвое
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Смертность от отравления алкоголем в Свердловской области увеличилась вдвое

11 апреля, 00:05Здоровье и экология
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