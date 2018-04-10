Смертность от отравления алкоголем в Свердловской области увеличилась вдвое

Случайные отравления алкоголем в январе и феврале 2018 года привели к смерти в 91 случае. В 2016 году, к примеру, по этой же причине умерло 62 человека.

Согласно статистике, на Среднем Урале из года в год наблюдалось снижение смертности от отравления спиртным: в 2015 году скончались 662 человека, в 2016-м – 466 человек, а в 2017 – скончались 387 свердловчан.

Другой причиной смертности, показатели по которой растут, стали новообразования. В первые два месяца 2018 года по этой причине умерли 1632 человека.

Что касается общей смертности на Среднем Урале: с начала 2018 года умерло 9884 человека. Это на 8% меньше, чем в январе и феврале прошлого года, передаёт издание «Znak.com».