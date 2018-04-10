Суд обязал свердловскую больницу бесплатно выдавать бахилы пациентам
10 апреля, 12:05Здоровье и экология
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Суд обязал Артинскую центральную районную больницу выдавать пациентам бахилы бесплатно.
Во время проверки больницы Роспотребнадзром выяснилось, что бесплатные бахилы не выдаются пациентам, хотя их выдача предусмотрена СапПиН. Суд обязал медучреждение обеспечить своих пациентов бесплатными бахилами, сообщают «Европейско-Азиатские новости».
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