Суд обязал свердловскую больницу бесплатно выдавать бахилы пациентам

Во время проверки больницы Роспотребнадзром выяснилось, что бесплатные бахилы не выдаются пациентам, хотя их выдача предусмотрена СапПиН. Суд обязал медучреждение обеспечить своих пациентов бесплатными бахилами, сообщают «Европейско-Азиатские новости».