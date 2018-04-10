+12
Свердловская область
Нижний Тагил
+12
ночь: -1
утро: -3
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.37 + 3.8
EUR 76.85 + 4.97
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Выброс ядовитого газа зафиксирован в Екатеринбурге 10 апреля

10 апреля 2018, 23:35Добавить новость
город,Екатеринбург,здоровье,Нижний Тагил,Свердловская область,экология,азот,опасность,вредные вещества
В столице Урала 10 апреля экологи вновь зафиксировали загрязнение воздуха диоксидом азота. Норма содержания этого вещества была превышена в два раза.

О показателях рассказали в Министерстве природных ресурсов и экологии региона. Специалисты отмечают, что диоксид азота имеет высокий уровень токсичности, передает «Вечерний Екатеринбург».

Известно, что в столице Урала загрязненный воздух фиксируется с начала апреля. К примеру, 3 апреля показатели опасного вещества в воздухе были превышены в 1,8 раза. В этот же день повышенная концентрация диоксида азота была зафиксирована в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Верхней Пышме.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Повышенная концентрация диоксида азота обнаружена в атмосфере Нижнего Тагила
30 января, 22:05
0 4
Выброс диоксида азота зафиксирован в Свердловской области
4 апреля, 12:15
0 2
Соглашение на модернизацию водоснабжения в Нижнем Тагиле будет заключено в июне
6 апреля, 18:45
1 3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 5
Сейчас на сайте 3345 гостей и 121 пользователь
Подписаться на новости