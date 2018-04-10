Выброс ядовитого газа зафиксирован в Екатеринбурге 10 апреля

О показателях рассказали в Министерстве природных ресурсов и экологии региона. Специалисты отмечают, что диоксид азота имеет высокий уровень токсичности, передает «Вечерний Екатеринбург».



Известно, что в столице Урала загрязненный воздух фиксируется с начала апреля. К примеру, 3 апреля показатели опасного вещества в воздухе были превышены в 1,8 раза. В этот же день повышенная концентрация диоксида азота была зафиксирована в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Верхней Пышме.