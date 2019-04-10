137 школьников из Перми обратились в больницу с отравлением
Учащиеся школы №107 в количестве 137 человек 10 июля не пришли на занятия, а после обратились к медикам с жалобами на температуру и рвоту. Четырёх школьников отправили в инфекционную больницу, сообщает портал 59.ру.
Причины заболевания и ухудшения самочувствия детей выясняют специалисты Роспотребнадзора, собственное расследование начал Следственный комитет. На данный момент они выясняют количество заболевших, число госпитализированных, состояние их здоровья и предварительные диагнозы.
Проводятся осмотры школьной столовой, кухни и склада. Изъяты остатки пищи, образцы воды. Назначены и проводятся все необходимые исследования. Опрашиваются представители администрации школы, лица, осуществлявшие организацию питания,сообщили в краевом Следственном комитете.
По результатам проверки будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного дела. С ИП Собяниной, которая занимается организацией питания в школе №107, уже расторгнут договор по поручению главы города.