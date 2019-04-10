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137 школьников из Перми обратились в больницу с отравлением
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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137 школьников из Перми обратились в больницу с отравлением

Сегодня, 22:30Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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