137 школьников из Перми обратились в больницу с отравлением

Причины заболевания и ухудшения самочувствия детей выясняют специалисты Роспотребнадзора, собственное расследование начал Следственный комитет. На данный момент они выясняют количество заболевших, число госпитализированных, состояние их здоровья и предварительные диагнозы.

Проводятся осмотры школьной столовой, кухни и склада. Изъяты остатки пищи, образцы воды. Назначены и проводятся все необходимые исследования. Опрашиваются представители администрации школы, лица, осуществлявшие организацию питания,сообщили в краевом Следственном комитете.