Минприроды и экологическое сообщество обсудили сотрудничество по нацпроекту

Соглашение о сотрудничестве было подписано 10 апреля министром природных ресурсов и экологии Алексеем Кузнецовым и председателем регионального отделения экологического общества Ольгой Старцевой. В рамках соглашения планируется всестороннее взаимодействие между регионом и экологическим сообществом России.

Мы договорились обмениваться предложениями по совершенствованию реализации всех направлений национального проекта «Экология», которые поступают как от государственных и бизнес структур, так и от общественных и научных объединений,сообщил Кузнецов.