Минприроды и экологическое сообщество обсудили сотрудничество по нацпроекту
Сегодня, 15:52Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Министерство природных ресурсов Свердловской области и «Российское экологическое общество» договорились о сотрудничестве в рамках реализации нацпроекта «Экология», сообщает правительство региона.
Соглашение о сотрудничестве было подписано 10 апреля министром природных ресурсов и экологии Алексеем Кузнецовым и председателем регионального отделения экологического общества Ольгой Старцевой. В рамках соглашения планируется всестороннее взаимодействие между регионом и экологическим сообществом России.
Мы договорились обмениваться предложениями по совершенствованию реализации всех направлений национального проекта «Экология», которые поступают как от государственных и бизнес структур, так и от общественных и научных объединений,сообщил Кузнецов.
Ольга Старцева отметила, что с министерством достигнута договоренность о проведении публичных мероприятий, направленных на разъяснение гражданам целей и задач нацпроекта «Экология».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей