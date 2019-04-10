Похолодание до -6 градусов ожидается в выходные в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:18Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле в предстоящие выходные, по данным Гисметео, ожидается похолодание до -6 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
После теплой и солнечной недели жителей Нижнего Тагила ждут прохладные и дождливые выходные. В субботу днем ожидается похолодание до +4 градусов. В ночные часы столбик термометра опустится до отметки 0 градусов. Возможны дожди.
В воскресенье, 14 апреля, синоптики обещают до нуля градусов днем и до -6 градусов ночью. Ветер - 12 метров в секунду, не исключены осадки в виде снега.
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