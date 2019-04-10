Женские консультации Свердловской области станут «бережливыми» до 2020 года
До 2020 года все женские консультации Свердловской области сделают «бережливыми» в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает департамент информполитики региона.
Планируется применение мер по повышению эффективности работы регистратуры, врача акушера-гинеколога, усиление обратной связи с пациентами, повышение комфорта персонала и пациентов. С этой целью в женских консультациях будут открыты доврачебные кабинеты, кабинеты (приемы) дежурного врача, посты по централизованной выписке медицинских документов и ведения перинатального мониторинга. Также предполагается, что будет организован патронаж по новой методике работы, налажено функционирование выездных бригад специалистов районных больниц.
По словам замминистра здравоохранения Свердловской области Елены Чадовой, реорганизация не потребует дополнительных затрат, так как достижение данных целей будет осуществляться посредством изменения организации процессов в женских консультациях.
Нам важно обеспечить комфортное получение медицинской помощи женщинам - будущим мамам. Поэтому Министерством здравоохранения Свердловской области дана установка всем медицинским организациям, где такая помощь оказывается, применить рекомендации федерального Минздрава, заявил министр здравоохранения Андрей Цветков.