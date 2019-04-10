Женские консультации Свердловской области станут «бережливыми» до 2020 года

Планируется применение мер по повышению эффективности работы регистратуры, врача акушера-гинеколога, усиление обратной связи с пациентами, повышение комфорта персонала и пациентов. С этой целью в женских консультациях будут открыты доврачебные кабинеты, кабинеты (приемы) дежурного врача, посты по централизованной выписке медицинских документов и ведения перинатального мониторинга. Также предполагается, что будет организован патронаж по новой методике работы, налажено функционирование выездных бригад специалистов районных больниц.