«УБТ-Уралвагонзавод» закупил 100 тысяч медицинских масок на 5 миллионов рублей

Также, по данным из сопроводительной документации, маски должны соответствовать ГОСТам, а качество должно удостоверяться сертификатом качества завода-изготовителя или копией, заверенной печатью и подписью поставщика.

Напомним, вчера стало известно, что в воскресенье на Средний Урал прибудет первый борт с медицинскими масками из Китая. Всего ожидается три самолета. Первый прилетит 12 апреля, следующие — 14 и 15 апреля. 10 миллионов медицинских масок для свердловчан приобрел миллиардер Игорь Алтушкин. Стоимость груза — один миллион рублей. Помимо медицинских масок в груз включены перчатки, антисептики, термометры и иные средства, необходимые для защиты и предотвращения распространения коронавируса.