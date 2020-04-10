В Екатеринбурге среди заразившихся коронавирусом — четверо детей
Сегодня, 09:17Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Среди заболевших коронавирусом в Екатеринбурге — четверо детей. Данную информацию озвучил мэр Александр Высокинский, пишет портал Е1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Глава города прокомментировал решение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о смягчении режима самоизоляции в регионе. Высокинский сказал, что речь идет о других городах, с более благоприятной эпидобстановкой. В Екатеринбурге не будут смягчать режим изоляции, так как сохраняется большая вероятность заражения.
Кроме того, Высокинский подчеркнул, что среди заболевших коронавирусом в Екатеринбурге есть четверо детей. Они, по его словам, находятся не в 40-й больнице, как большинство пациентов.
Напомним, в Свердловской области подтверждено 59 случаев заболевания коронавирусом. Половина пациентов выздоровели и выписаны домой.
Карта распространения коронавируса в России
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