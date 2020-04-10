Глава города прокомментировал решение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о смягчении режима самоизоляции в регионе. Высокинский сказал, что речь идет о других городах, с более благоприятной эпидобстановкой. В Екатеринбурге не будут смягчать режим изоляции, так как сохраняется большая вероятность заражения.