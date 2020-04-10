В РКБ Уфы у 170 пациентов и медиков первый тест на COVID-19 оказался положительным
Сегодня, 18:56Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Уфе в Республиканской клинической больнице имени Куватова у 170 медиков и пациентов первый тест на коронавирус оказался положительным. Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Забелин, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Коронавирус
Пресс-секретарь ведомства Светлана Кускарбекова подчеркнула, что все результаты будут троекратно проверены. И только после этого считаться подтвержденными.
При этом диагноз «коронавирус» уже поставлен девяти врачам из РКБ. Всего в Башкирии 40 заболевших COVID-19.
Карта распространения коронавируса в России
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