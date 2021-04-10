Из-за ложноположительного теста на COVID-19 семья из Екатеринбурга сидит на карантине

Из-за ложноположительного теста на COVID-19 семья из Екатеринбурга сидит на карантине
Сегодня, 12:26Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Семью из Екатеринбурга, которая прилетела из ОАЭ, заставляют сидеть на карантине из-за ложноположительного теста на коронавирус.

Екатеринбурженка Татьяна с мужем и двумя детьми ездила на неделю в отпуск ОАЭ. До этого, а также после возвращения семья сдала тесты на COVID-19. Один из них казался положительным. Тест, который женщина сделала позже в другой лаборатории, показал отрицательный результат. Однако супруги и дети вынуждены сидеть дома на карантине, несмотря на то, что родители привиты от коронавируса.

У меня нет никаких симптомов, есть прививка, возможность заражения минимальна, рассказала женщина Е1.

Она отметила, что врач сказал, что она может сделать повторный тест платно и затем прийти с результатами в поликлинику. Татьяна так и поступила. Однако в поликлинике сказали, что результаты этого теста никого не интересуют, и она вместе с семьей обязана сидеть на карантине до 17 апреля. Кроме того, заведующая пригрозила ей штрафом за нарушение режима.

Татьяна обратилась в московский Роспотребнадзор. Там ей сказали, что имея отрицательный тест можно идти на работу, если нет симптомов заболевания. Но в Роспотребнадзоре Свердловской области ответили, что если был положительный тест, то она должна соблюдать карантин.

На текущий момент я нахожусь в отпуске не две недели, а три, теряю в зарплате. Мой ребенок пропускает школу, серьезные контрольные работы. Младший сын не может пойти в садик, и муж вынужден сидеть со мной на карантине, пожаловалась екатеринбурженка.

В свердловском оперштабе пояснили, что граждане обязаны соблюдать двухнедельную изоляцию с момента получения положительного результата.

Действия поликлиники верны и правомерны. Кроме того, позволим себе встречный вопрос: почему не рассматривается версия второго ложноотрицательного результата? Такое бывает, и подвергать окружающих опасности было бы как минимум неправильно, добавили в оперативном штабе.

добавили в оперативном штабе.

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Екатеринбург
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