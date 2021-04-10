Из-за ложноположительного теста на COVID-19 семья из Екатеринбурга сидит на карантине

Она отметила, что врач сказал, что она может сделать повторный тест платно и затем прийти с результатами в поликлинику. Татьяна так и поступила. Однако в поликлинике сказали, что результаты этого теста никого не интересуют, и она вместе с семьей обязана сидеть на карантине до 17 апреля. Кроме того, заведующая пригрозила ей штрафом за нарушение режима.