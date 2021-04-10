Смерчи, засухи и паводки ожидают россиян из-за изменения климата

Аномалии возрастают в связи с потеплением климата, рассказали Ура.ру климатологи Константин Грибанов и Екатерина Пестрякова. Данное потепление было вызвано накоплением парникового эффекта. Грибанов подчеркнул, что из-за тепловых волн, проходящих через территорию европейской части России, температура начинает возрастать.
Меняется подстилающая поверхность: сводятся леса, становится больше распаханности, опустынивания,отметила кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.
Напомним, 9 апреля стало известно, что на территории Свердловской области в текущие выходные установится аномально жаркая погода.