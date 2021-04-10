Смерчи, засухи и паводки ожидают россиян из-за изменения климата

Смерчи, засухи и паводки ожидают россиян из-за изменения климата
Сегодня, 16:27Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Из-за глобального изменения климата на территории России увеличится число опасных погодных явлений: гражданам стоит ожидать шквалы, смерчи, паводки, морозы, метели или засуху и жару.

Аномалии возрастают в связи с потеплением климата, рассказали Ура.ру климатологи Константин Грибанов и Екатерина Пестрякова. Данное потепление было вызвано накоплением парникового эффекта. Грибанов подчеркнул, что из-за тепловых волн, проходящих через территорию европейской части России, температура начинает возрастать.

Меняется подстилающая поверхность: сводятся леса, становится больше распаханности, опустынивания,отметила кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.

Напомним, 9 апреля стало известно, что на территории Свердловской области в текущие выходные установится аномально жаркая погода.

Сюжеты:
Экология
Материалы по теме:
Россияпогодапрогнозклимат
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы