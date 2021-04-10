Почти у 84 тысяч свердловчан выявлен COVID-19 за время пандемии

Почти у 84 тысяч свердловчан выявлен COVID-19 за время пандемии
Сегодня, 13:34Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
126 случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области за прошедшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

Почти 84 тысячи свердловчан заболели коронавирусом с начала пандемии

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Екатеринбурге — 42. Кроме того, инфекция подтверждена у жителей Алапаевска, Артемовского, Артинского, Белоярского, Берёзовского и Верхнесалдинского городских округов, Волчанска, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Кушвинского городского округа, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергиинского муниципального района, Новолялинского и Полевского городских округов, Пышминского, Ржевского и Серовского городских округов, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

За всю пандемию на Среднем Урале зафиксировано 83 830 случаев новой коронавирусной инфекции. 302 пациента находятся в тяжелом состоянии, 148 из них лежат в реанимации, а 86 подключены к аппаратам ИВЛ.

По стране за сутки COVID-19 диагностирован у 8 704 россиян в 83 регионах. Больше всего заболевших в Москве — 2 006, Санкт Петербурге — 699 и Московской области — 587. Общее число случаев заболевания достигло 4 632 688 человек.

Еще 135 жителей Свердловской области выписано по выздоровлению от коронавируса за сутки

Таким образом, 77 285 жителей региона вылечились от инфекции за время эпидемии.

В России с 9 по 10 апреля выздоровело 9 579 пациентов. Больше всего выписанных в Москве — 1 646, Санкт-Петербурге — 953 и Московской области — 541. Общее число вылечившихся россиян — 4 258 279.

По данным Роспотребнадзора, по наблюдением медиков остается 499 431 человек.

16 летальных случаев зафиксировано в Свердловской области за минувшие сутки

Всего от COVID-19 в регионе скончалось 2 828 пациентов.

По России за все время умерло 102 649 человек, из них 402 за последние 24 часа. Больше всего случаев смерти в Москве — 53, Санкт-Петербурге — 31 и Ростовской области — 25.

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