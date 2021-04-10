Почти у 84 тысяч свердловчан выявлен COVID-19 за время пандемии

Почти 84 тысячи свердловчан заболели коронавирусом с начала пандемии

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Екатеринбурге — 42. Кроме того, инфекция подтверждена у жителей Алапаевска, Артемовского, Артинского, Белоярского, Берёзовского и Верхнесалдинского городских округов, Волчанска, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Кушвинского городского округа, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергиинского муниципального района, Новолялинского и Полевского городских округов, Пышминского, Ржевского и Серовского городских округов, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.