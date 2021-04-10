Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 10 апреля

10 апреля при замерах воздуха рядом с торговой площадью на улице Зари в Нижнем Тагиле газоанализатор не зафиксировал в воздухе ни одного из пяти веществ-загрязнителей.

Мониторинг воздуха проводился при при температуре воздуха +9 градусов и северо-западном ветре со скоростью четыре метра в секунду. Показания диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, синильной кислоты и формальдегида остались нулевыми. Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram. Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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