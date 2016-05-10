В Нижнем Тагиле планируется озеленить и благоустроить Верхневыйский парк (ФОТО)

Мы располагаемся в Нижнем Тагиле, занимаемся производством. У нас появилась идея – сделать хорошее дело, как-то людей объединить, сплотить, совместно посадить деревья. Мы получили одобрение и поддержку от Администрации города рассказала журналисту TagilCity.ru одна из организаторов мероприятия «Садим деревья в Нижнем Тагиле!» - Инга Гагиева.

Большая часть деревьев будет посажена бесплатно. Желающие могут посадить семейное дерево с табличкой, на которой будет размещена информация о посадившей дерево семье и дате посадки.

У нас будет 361 саженец. 72 из них – деревья, которые будут сопровождаться именной табличкой. Какая семья посадила и дата посадки. Такие деревья являются платными. Остальные деревья – яблони, рябины, лиственницы и берёзы будут высаживаться бесплатно. Инвентарь будет предоставлен Администрацией. От лица нашей компании, после посадки деревьев, мы будем устанавливать лавочки. Это будет наш вклад в город. Мероприятие начнётся в 12:00 15 мая добавила организатор.

Организаторы мероприятия отмечают, что сейчас территория Верхневыйского парка находится в некотором запустении.

Фотографии сообщества «Садим деревья в Нижнем Тагиле!»

Его озеленение и установка скамеек проводятся с целью облагородить парк, сделать его более привлекательным местом отдыха для жителей Нижнего Тагила, объяснили журналисту TagilCity.ru организаторы мероприятия.