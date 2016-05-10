Жители Нижнего Тагила сообщают о невывозимом мусоре рядом с торгово-офисным зданием на Черноисточинском шоссе, 17 (ФОТО)

По мнению местных, мусор создаёт неблагоприятную экологическую обстановку и портит внешний вид окрестностей.

Я считаю, что это не дело, мусор нужно убрать сказала журналисту TagilCity.ru местная жительница, сообщившая о проблеме.

В поисках ответственного за свалку журналисты TagilCity.ru обратились к руководству ресторана, занимающего часть здания по адресу Черноисточинское шоссе, 17.

Территория, где располагается несанкционированная свалка, не относится ни к одному из предприятий, которые находятся вокруг неё. Эта территория – муниципальная. Там располагаются мусорные баки некоторых организаций. Эти организации следят за своими баками и вывозом мусора из них. Однако в здании много и тех, кто не имеет мусорного бака, они говорят, что уносят мусор домой. Конечно, это нельзя проверить рассказала журналисту TagilCity.ru директор ресторана - Елена.

Знают в ресторане и о негативе жильцов, которым не нужна свалка под окнами:

Жильцы дома №27 [по Черноисточинскому шоссе – прим. ред.] писали жалобу в Администрацию города. К нам приходил представитель Администрации. Со своей стороны они тоже стараются бороться с этой кучей мусора. Но даже с их властным ресурсом решить эту проблему не удаётся.

В Администрации, однако, несколько иначе видят ситуацию. Представители Администрации Тагилстроевского района, в чьей юрисдикции находится свалка, рассказали журналисту TagilCity.ru о том, что ведут всю необходимую работу по её устранению.

Сейчас ведётся подготовительная работа к устранению свалки. Разыскиваются лица, которые организовали эту свалку, для привлечения их к вывозу. К концу этой недели свалку планируется устранить рассказал журналисту TagilCity.ru представитель Администрации Тагилстроевского района - Кривешко Дмитрий.