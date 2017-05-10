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Количество пострадавших от клещей в Свердловской области выросло в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Количество пострадавших от клещей в Свердловской области выросло в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом

10 мая 2017, 16:05Здоровье и экология
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