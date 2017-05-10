Количество пострадавших от клещей в Свердловской области выросло в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом
10 мая 2017, 16:05Здоровье и экология
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По данным Роспотребнадзора Свердловской области, в период с 6 по 9 мая зарегистрировано 520 случаев присасывания клещей. Всего на 10 мая 2017 года уже 3 287 человек пострадали от укусов этих насекомых.
В 2017 году число пострадавших от клещей увеличилось в 2,3 раза в сравнении с данными 2016 года. Тем не менее, этот показатель в 1,6 раза ниже среднего многолетнего уровня. Из общего числа зарегистрированных случаев – 725 пострадавших – это дети до 17 лет.
В больницы области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 7 человек, с предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» - 11 человек.
На Среднем Урале продолжает проводиться акарицидная обработка природных территорий. Всего запланировано обработать 9 000 га. 1 543 га из них уже прошли обработку, что составляет 17,1% от общего количества.
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