Количество пострадавших от клещей в Свердловской области выросло в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом

В 2017 году число пострадавших от клещей увеличилось в 2,3 раза в сравнении с данными 2016 года. Тем не менее, этот показатель в 1,6 раза ниже среднего многолетнего уровня. Из общего числа зарегистрированных случаев – 725 пострадавших – это дети до 17 лет.