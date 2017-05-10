Пасмурную и дождливую неделю обещают синоптики жителям Нижнего Тагила
10 мая 2017, 11:40Здоровье и экология
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Гидрометцентр Свердловской области обещает тагильчанам пасмурную и дождливую неделю.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщается, что на этой неделе погода будет облачная с прояснениями и кратковременными дождями.
Днем 10-11 мая воздух прогреется до +15…+20 градусов, ночью ожидается +7 градусов. К концу недели возможно небольшое похолодание до +10 градусов.
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