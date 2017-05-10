Шуруп в вафле попался ребенку в одном из детских садов Нижнего Тагила (ФОТО)
10 мая 2017, 18:00Здоровье и экологияДенис Таратонов
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Вафля с шурупом попалась ребенку в одном из детских садов Нижнего Тагила. О своей находке тот сообщил воспитательнице.
Сюжеты: Нижний Тагил
Девочка ела вафлю и заметила, что в ней что-то есть. Она обратилась к воспитательнице. Оказалось, что это шуруп. Если бы девочка ела вафлю не глядя, допустим, если бы торопилась играть, она легко могла бы зуб сломать или рот поранить. И это не говоря о том, что подобные находки сами по себе неприятны рассказал педагог редакции TagilCity.ru.
Инцидент произошел в одном из детских садов объединения «Жемчужинка». На момент происшествия заведующая находилась в отпуске, поэтому комментарий от детского сада будет получен позже.
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© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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