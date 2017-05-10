Шуруп в вафле попался ребенку в одном из детских садов Нижнего Тагила (ФОТО)

Девочка ела вафлю и заметила, что в ней что-то есть. Она обратилась к воспитательнице. Оказалось, что это шуруп. Если бы девочка ела вафлю не глядя, допустим, если бы торопилась играть, она легко могла бы зуб сломать или рот поранить. И это не говоря о том, что подобные находки сами по себе неприятны рассказал педагог редакции TagilCity.ru.