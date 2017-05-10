Сотрудники МЧС провели рейд по противопожарной защите в коллективных садах Нижнего Тагила
10 мая 2017, 08:30Здоровье и экология
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В Нижнем Тагиле накануне сотрудники МЧС провели профилактический рейд по садовым товариществам. Так, спасатели посетили кооператив «Весна», чтобы напомнить садоводам о противопожарной защите.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пожарные настоятельно рекомендовали прислушиваться к требованиям безопасности, поскольку их несоблюдение влечет за собой пожары. Так, 2 мая в коллективных садах на Вагонке в огне пострадали 4 садовых домика, передает пресс-служба МЧС по региону.
Более того, спасатели сообщили, что садоводы могут получить штраф в 4 тысячи рублей за использование открытого огня во время действия в городе противопожарного режима.
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