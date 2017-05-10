Сотрудники МЧС провели рейд по противопожарной защите в коллективных садах Нижнего Тагила

Пожарные настоятельно рекомендовали прислушиваться к требованиям безопасности, поскольку их несоблюдение влечет за собой пожары. Так, 2 мая в коллективных садах на Вагонке в огне пострадали 4 садовых домика, передает пресс-служба МЧС по региону.