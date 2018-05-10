Канализация стекает в реки под Новоасбестом: за что платят жители?

С осени 2017 года жители Новоасбеста являются свидетелями событий, которые могут привести к экологической катастрофе. Комплекс водоотведения после банкротства остался без сотрудников, и теперь в реки, которые протекают рядом с посёлком, сливаются неочищенные бытовые стоки.

Очистные сооружения у нас закрыты с 2017 года, канализация льет прямиком в реку. У нас тут экологическая катастрофа. Все давным-давно устарело, оборудование и коммуникации изношены, очистных сооружений нет. Оборудование на 99% было изношено, а потом, когда комплекс начали передавать от одного владельца к другому, совсем все пришло в негодность. Мы просили и писали, но ситуация не разрешилась поделились местные жители.

Начальник комплекса очистных сооружений поселка Ольга Цаплина неоднократно писала в обслуживающую УК о необходимости замены оборудования. Работники аварийных очистных сооружений боялись допустить попадания стоков в реки.

Канализационные стоки из реки Ряжик стекают в Ряжикский пруд, а он находится во второй защитной санитарной зоне питьевых скважин в поселке. Линза подземных вод, где находятся скважины - единственный источник питьевой воды Новоасбеста говорит Ольга Цаплина.

И.о. директора МУП «Пригородная УК» Александр Кондратьев подтвердил, что канализационные стоки со всего поселка попадают напрямую в близлежащие водоемы. Управляющая компания несет ответственность за водоотведение согласно постановлению администрации Горнозаводского городского округа.

Да, мы сливаем в Вилюй, нам деваться некуда пояснил представитель МУП «Пригородная УК».

Редакция TagilCity.ru побывала в поселке Новоасбест и окрестностях. Местные жители проводили журналистов к месту в лесополосе, где сточные воды попадают в водоемы. Неприятный запах чувствовался издалека. Жители поселка рассказали, что летом во время жаркой погоды запах усиливается в разы и разносится по окрестностям.

Канализационные стоки попадают в реку, март, 2018 г.

Очистные сооружения закрыты

Очистные сооружения закрыты с октября 2017 года. После банкротства МУП «Пригородный водоканал», комплекс переходил от одного собственника к другому несколько раз.

Прибыв на место, журналисты TagilCity.ru обнаружили замок на заборе и табличку «Посторонним вход запрещен».

Закрытый комплекс очистных сооружений, март, 2018 г.

Согласно постановлению администрации Горнозаводского городского округа, ответственность за водоотведение, куда входят и очистные сооружения поселка Новоасбест, несет МУП «Пригородная УК».

Администрация ГГО своим постановлением утверждает гарантирующую организацию, ежегодно выпускается постановление на организацию, которая входит в структуру ЖКХ ГГО. Поэтому в водоотведении гарантирующая организация назначена Пригородная УК. Не только Пригородная УК и ГГО несут ответственность, жители тоже не должны сложа руки ждать, когда все само собой решится сообщил и.о. директора Пригородной УК.

Редакция TagilCity.ru связалась с руководством УК «Новоасбест плюс», которая обслуживает многоквартирные дома в поселке. Директор УК Александр Бызов сообщил, что помимо неработающих очистных сооружений в поселке целая сеть коммуникаций, которую нужно обслуживать. Вся сеть требует ремонта.

Если Вы имеете в виду очистные сооружения, они в нерабочем состоянии, но это ничего не значит. Водоотведение - это ведь не только очистные сооружения, а и вся сеть, на которой проводятся работы по очистке говорит Александр Бызов.

Жители платят за отведение канализации

При этом жители поселка Новоасбест получают и оплачивают квитанции ЖКХ, где приводится расчет на услугу «водоотведение». Односельчане задаются вопросом: за что взимается плата? Очистные сооружения не работают, вся сеть аварийная.

Плата за канализацию берется каждый месяц. Рассчитывается по тарифам исходя из объемов потребления воды. Очистных сооружений нет, а мы все платим и платим за что-то. Платим за то, что канализация бежит напрямую в водоемы, потом эту же воду мы пьем и платим за ХВС, и так по кругу. А главное – спросить не с кого, хозяева меняются быстрее, чем мы успеваем об этом подумать, и каждый разводит руками рассказали жители пос. Новоасбест.

Директор УК «Новоасбест плюс» Александр Бызов сообщил, что плата за водоотведение взимается правомерно, так как плата по тарифу начисляется за обслуживание всей сети в целом.

Тариф общий, он не делится на сеть и сами очистные, никак не разделяется, работают очистные или нет. В тариф входит и обслуживание, и электроэнергия, которая затрачивается на работу очистных сооружений. У жителей приходит квитанция, где берется по тарифу «за канализацию». В этот же тариф входит и зарплата. -- сообщил директор УК.

Руководство МУП «Пригородная УК» считает, что жители поселка сами виноваты в возникшей ситуации, так как не платят за ЖКХ. Из-за этого, по мнению руководства МУП растут многомиллионные долги и компании не на что производить работы.

Главная причина в Новоасбесте и вообще в ГГО – это целая система неплатежей, с которыми мы устали бороться. На сегодняшний день жители Пригородного района должны в Пригородную УК до 15 млн. долгов, опустили ее до стадии банкротства. И проблема водоотведения поселка Новоасбест возникла, в том числе и из-за того, что жители не платят. Только 83,5% - оплата услуг, остальное предоставляется в долг. Жители - собственники, и они несут полную ответственность за это. И то, что у нас не получается, это они виноваты, а не потому что мы не хотим озвучил свою позицию Александр Кондратьев.

Напомним, неочищенные канализационные стоки со всего поселка Новоасбест с октября 2017 года поступают напрямую в реки Вилюй и Ряжик.