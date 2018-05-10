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Новости Нижнего Тагила

Приготовление шашлыков будет запрещено в городах Чемпионата мира по футболу в России

10 мая 2018, 21:35Добавить новость
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В городах России, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, будет введен особый противопожарный режим. Помимо запрета на сжигание травы и разведение костров, новый режим также не позволит жарить шашлыки на мангалах.

Конкретные меры и контроль за соблюдением режима находится в компетенции муниципальных властей. В Свердловской области лесные инспекторы займутся патрулированием территорий. Если возникнут крупные пожары, то вмешается МВД, передают «Известия». Запрет касается не только лесов и парков, но и дачных участков. 

Ранее противопожарный режим был введен в 13 муниципальных образованиях Свердловской области.

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