Приготовление шашлыков будет запрещено в городах Чемпионата мира по футболу в России

В городах России, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, будет введен особый противопожарный режим. Помимо запрета на сжигание травы и разведение костров, новый режим также не позволит жарить шашлыки на мангалах.

Конкретные меры и контроль за соблюдением режима находится в компетенции муниципальных властей. В Свердловской области лесные инспекторы займутся патрулированием территорий. Если возникнут крупные пожары, то вмешается МВД, передают «Известия». Запрет касается не только лесов и парков, но и дачных участков.





Ранее противопожарный режим был введен в 13 муниципальных образованиях Свердловской области.