Средний вес домашнего кота

Одни животные имеют крупные размеры, другие маленькие. Вес взрослых домашних кошек бывает от двух до 7 килограммов. Зафиксирован вес самого тяжёлого кота в мире 21 килограмм.

Зачем нужно знать вес кота?

У каждой породы свой показатель среднего веса. Подробнее о величине среднего веса кошек, принадлежащих к разным породам, можно прочесть здесь: http://fb.ru/article/382084/sredniy-ves-kota-vesovyie-kategorii-i-osobennosti-porod. Масса тела отличается в зависимости от возраста животных.

Причины, по которым необходимо знать вес питомца:

Показатель уровня здоровья. Каждый владелец усатого питомца желает, чтобы он был здоровым. Масса тела – один из важных показателей его здоровья и правильного развития. Хозяину животного нужно иметь представление о диапазоне нормы для его кошки или кота, учитывая особенности породы, размер, возраст. Низкая масса тела свидетельствует о недостаточном питании или плохой усвояемости питательных веществ. Возможно, у животного есть глисты или имеется заболевание. Если вес значительно превышает норму, это говорит о нарушении обменных процессов или о переедании. Показатель развития котёнка. Владельцу хвостатого малыша надо знать, сколько должен весить котенок по месяцам жизни, чтобы быть уверенным в правильном развитии маленького мурлыки. Расчёт правильной дозировки лекарственных средств. Питомец может заболеть. Возможно, потребуется лечение антибиотиками или другими лекарствами. Дозы рассчитываются с учётом веса. Вес имеет значение для перевозки кота в самолёте. Кота можно перевозить в самолёте, но есть весовые ограничения. Если питомец весит больше норматива, то его можно перевозить в салоне при оплате дополнительного багажа.

Зная массу тела мохнатого друга и среднюю весовую норму, можно вовремя увидеть отклонения и принять меры:

показать ветеринару;

увеличить или уменьшить количество еды;

провести своевременное лечение.

Периодически нужно проверять, соответствует ли масса норме.

Определение веса

Чтобы проверить, нормально или нет питается кот, нужно его погладить по спинке. Если позвонки невозможно прощупать, у него ожирение. Питомцу требуется диета или физкультура. Лишний вес вредит не только людям, но и животным. Но когда позвонки и косточки сразу ощущаются, а мышечная ткань плохо прощупывается, кажется, что кости обтянуты кожей, тогда следует больше кормить кота, увеличив суточное количество еды. Также можно прощупать грудную клетку. При пальпации рёбра должны хорошо ощущаться, определяться область талии. Также рекомендуется кота положить на бок, к себе спиной. На одной линии должны в норме находиться живот и грудная клетка. Если объём живота больше, чем уровень грудной клетки, питомец страдает ожирением. Это субъективные методы определения веса, приблизительная оценка его состояния.

Точно взвесить кота можно с помощью напольных весов. Но мурлыку сложно посадить на весы и заставить немного спокойно посидеть. Но выход всегда есть, если проявить смекалку. Хозяину следует просто взять мурлыкающего пушистика на руки и самому встать на весы. Потом кота надо отпустить и взвеситься без него. Далее просто вычесть значение массы без животного из величины веса хозяина вместе с питомцем.

Некрупных животных можно взвесить на пружинных весах. Для этого животное надо посадить в сумку. Часто они сами туда любят залезать. Потом сумка вешается на крючок весов.