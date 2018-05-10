Теплые выходные и +20 градусов в понедельник: прогноз погоды в Нижнем Тагиле

В Нижний Тагил идет потепление. По сообщению синоптиков, горожан ждут теплые и солнечные выходные. В пятницу, 11 мая, воздух днем прогреется до +14 градусов. Облачно с прояснениями. Ветер до 11 м/с.

В субботу будет прохладнее, термометр покажет +9 градусов. В воскресенье, 13 мая, ожидается потепление до +14 градусов. Ночью похолодает до -2. Осадков не будет. Ветер до 10 м/с.

В начале следующей рабочей недели в дневные часы будет до +20 градусов, также без осадков. В ночные часы сохранится плюсовая температура. Ветер до 16 м/с. В течение следующей рабочей недели не исключены осадки в виде дождя.