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Новости Нижнего Тагила

Теплые выходные и +20 градусов в понедельник: прогноз погоды в Нижнем Тагиле

10 мая 2018, 15:35Добавить новость
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В Нижнем Тагиле наступит потепление. Так, в понедельник, 13 апреля, синоптики обещают потепление до +20 градусов. Облачно и без осадков.

В Нижний Тагил идет потепление. По сообщению синоптиков, горожан ждут теплые и солнечные выходные. В пятницу, 11 мая, воздух днем прогреется до +14 градусов. Облачно с прояснениями. Ветер до 11 м/с.

В субботу будет прохладнее, термометр покажет +9 градусов. В воскресенье, 13 мая, ожидается потепление до +14 градусов. Ночью похолодает до -2. Осадков не будет. Ветер до 10 м/с.

В начале следующей рабочей недели в дневные часы будет до +20 градусов, также без осадков. В ночные часы сохранится плюсовая температура. Ветер до 16 м/с. В течение следующей рабочей недели не исключены осадки в виде дождя.

Напомним, что в ночь с 10 на 11 мая в некоторых районах Свердловской области возможны заморозки до -3 градусов.

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+3
Свердловская область
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