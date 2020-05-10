Как выбрать зубную щетку. Инструкция от стоматолога Ильи Шувалова

Только щетка способна эффективно удалить с поверхности зубов налет и остатки пищи. Именно она, а не чудотворные пасты, предотвращает заболевания десен, появление кариеса и развитие зубного камня.

Но чтобы щетка была полезна, очищала зубы и не вредила деснам, ее нужно выбрать правильно. Как это сделать — рассказывает Шувалов Илья Вадимович, врач-стоматолог московской поликлиники. Илья не только врач, но и популярный блогер, который много времени уделяет профессиональным советам по ведению здорового образа жизни, говорит о российской медицине и защите прав пациентов. Его обаяние и профессионализм привлекли на страницы Ильи Шувалова тысячи подписчиков.

Как часто нужно менять щетку Покупать новое средство гигиены нужно раз в 2-3 месяца. А если вы посетили стоматолога и сделали профессиональную чистку зубов, замените щетку сразу. Под застарелым налетом, который убрал врач, находились различные виды микроорганизмов. Илья Вадимович Шувалов объясняет: не стоит переносить заразу обратно на чистые зубы.

Если есть возможность, замените щетку и после перенесенных простуды, бронхита, вирусного заболевания. Это снизит вероятность повторного заражения.

Какие бывают зубные щетки, рассказывает Шувалов Илья:

«Ручные», они же мануальные — самый распространенный вид. К тому же, они недорогие. При правильной технике чистки обычная щетка отлично справится с зубным налетом и остатками пищи, главное соблюдать корректную технику и не жалеть времени на процесс: чистить зубы нужно 2 минуты.

Электрические упрощают процесс чистки. Щетинки двигаются благодаря моторчику со скоростью от 5 до 30 тысяч движений в минуту.

Звуковые — электрические щетки, щетинки которых движутся со скоростью 31 тысяча движений в минуту, создавая во рту динамический поток жидкости. Жидкость проникает в межзубные промежутки и очищает их. Шувалов Илья подчеркивает, что звуковые модели не стоит путать с ультразвуковыми.

Ультразвуковые — приборы, которые генерируют ультразвуковую волну, она разрушает цепочки бактерий, которые и представляют собой зубной налет.

Помните: насадки электрических и звуковых щеток нужно менять с такой же периодичностью, как обычные мануальные.

У каждого вида есть свои преимущества, но Илья Шувалов уверен: если вы привыкли чистить зубы классической ручной щеткой, переплачивать за новомодные изобретения нет смысла.

Что нужно учесть при выборе По словам Ильи Вадимовича Шувалова, важны несколько факторов. Щетки средней жесткости подходят большинству людей, если у вас нет проблем с чувствительностью и кровоточивостью десен — выбирайте их смело. Отдайте предпочтение закругленной на кончиках форме щетинок, так вы меньше травмируете нежную полость рта.

Людям с чувствительными зубами лучше отказаться от жестких щеток и паст с абразивными частичками: Илья Шувалов подчеркивает, что травмирование десен и обнажение дентина из-за слишком агрессивных средств способно привести к проблемам с полостью рта.

Натуральный ворс — эко-тренд, который, к сожалению, лучше не поддерживать. Шувалов Илья объясняет: очистить щетку с натуральными волокнами практически невозможно, она будет создавать питательную среду для бактерий. Поэтому скажите синтетике «Да».