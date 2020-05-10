На берегу реки Тагил обнаружена свалка пластиковых бутылок с просроченными напитками
Сегодня, 19:00Здоровье и экологияФото: Сергей Родионов
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Несколько сотен бутылок из пластика с газированной водой обнаружил житель Нижнего Тагила Сергей Родионов, рассказывает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Местный житель опубликовал фотографии со стихийной свалки 9 мая. По его словам, порядка 500-700 пластиковых бутылок с водой и газированными напитками лежат недалеко от асфальтированной дороги на берегу реки Тагил недалеко от Евстюнихи.
Информация о несанкционированной свалке передана журналистами в Нижнетагильскую природоохранную прокуратура, которая в последствии изучит ситуацию, чтобы выявить виновника и привлечь его к ответственности. По данным очевидца, который нашел эту свалку, напитки имели истекший срок годности. Есть вероятность, что свалка появилась по вине некого предпринимателя, который не захотел платить за утилизацию напитков и просто выгрузил продукцию в лесополосе.
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