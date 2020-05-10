В Екатеринбурге больницу РЖД закрыли на карантин из-за пациентки с коронавирусом

По информации пресс-службы СвЖД, в клинической больнице «РЖД-Медицина» проводятся противоэпидемические мероприятия. Коронавирус обнаружен у одной из пациенток терапевтического отделения, которую 7 мая доставили в медучреждение в экстренном порядке.

Сейчас женщина находится на лечении в горбольнице №40. Все кoнтактировавшие с ней изолирoваны, за ними наблюдaют мeдики.