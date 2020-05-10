В Екатеринбурге больницу РЖД закрыли на карантин из-за пациентки с коронавирусом
Сегодня, 11:47Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге в больнице РЖД временно приостановлены прием и выписка больных из-за того, что у одной из пациенток диагностирован COVID-19, пишет Е1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По информации пресс-службы СвЖД, в клинической больнице «РЖД-Медицина» проводятся противоэпидемические мероприятия. Коронавирус обнаружен у одной из пациенток терапевтического отделения, которую 7 мая доставили в медучреждение в экстренном порядке.
Сейчас женщина находится на лечении в горбольнице №40. Все кoнтактировавшие с ней изолирoваны, за ними наблюдaют мeдики.
Напомним, ранее крупная вспышка COVID-19 была зафиксирована в ЦГБ №1 в Екатеринбурге. Там инфекцией заразились 16 сотрудников и 75 пациентов.
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