В Нижнем Тагиле количество заболевших коронавирусом увеличилось до 31 человека

Как Нижний Тагил отметит День Победы в режиме самоизоляции

Как в Нижнем Тагиле проходят беременность и роды во время пандемии COVID-19

Интерактивная карта контейнеров под ТКО в Нижнем Тагиле

«Врач будет приходить». Как работают детские больницы Нижнего Тагила в пандемию

В Свердловской области выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом

Режим самоизоляции в Свердловской области будет продлен еще на неделю

Полная изоляция, день двадцать шестой. Что происходит в Нижнем Тагиле

Свердловская область вышла на первое место по заболеваемости коронавирусом в УрФО

Евгений Куйвашев заявил о продлении режима изоляции после майских праздников