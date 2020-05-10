В России количество заболевших COVID-19 превысило 200 тысяч человек
Сегодня, 13:13Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Рoссии за последние сутки выявленo 11 012 новых случaев заражения корoнавирусом. Общeе количество заболевших в стрaне стало 209 688 человeк, сообщает портaл стопкоронавирус.рф.
Сюжеты: Коронавирус
Половина случаев заболевания зарегистрирована в Москве (109 740 заболевших). Свердловская область находится на восьмом месте по количеству зараженных (1844 случаев).
Кроме того, за сутки в России на 2390 человек увеличилось количество выздоровевших, теперь их 34 306 человек. Умерли от инфекции 1915 пациентов, из них 88 за последние сутки.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей