В Свердловской области выписано еще 26 переболевших коронавирусом пациентов
Сегодня, 14:40Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За прошедшие сутки из больниц Свердловской области выписано еще 26 человек, которые переболели COVID-19, сообщили в оперштабе региона.
Сюжеты: Коронавирус
Всего в регионе 350 выздоровевших человек.
Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области диагностировано 1844 случая заболевания коронавирусом. Из них 139 случаев за последние сутки.
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