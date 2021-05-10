Названа причина смога в Екатеринбурге

Названа причина смога в Екатеринбурге
Названа причина смога в Екатеринбурге
Сегодня, 15:20Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Причиной смога в Екатеринбурге 10 мая назван большой лесной пожар в Курганской области.

10 мая утром жители Екатеринбурга в центре города и районах рядом пожаловались на густой едкий дым. При этом УГМС сообщило о пожарной опасности четвертого и пятого классов, что является максимальной отметкой.

Дым, который достиг Екатеринбурга, пришел в город от лесных пожаров в Курганской области, пишет Ура.ру со ссылкой на департамент информационной политики губернатора.

Напомним, 10 мая жители Вагонки и Тагилстроя в Нижнем Тагиле также пожаловались на запах дыма и смог. Однако УГМС не объявляло предупреждения об атмосферных загрязнениях.

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