Названа причина смога в Екатеринбурге

10 мая утром жители Екатеринбурга в центре города и районах рядом пожаловались на густой едкий дым. При этом УГМС сообщило о пожарной опасности четвертого и пятого классов, что является максимальной отметкой.
Дым, который достиг Екатеринбурга, пришел в город от лесных пожаров в Курганской области, пишет Ура.ру со ссылкой на департамент информационной политики губернатора.
Напомним, 10 мая жители Вагонки и Тагилстроя в Нижнем Тагиле также пожаловались на запах дыма и смог. Однако УГМС не объявляло предупреждения об атмосферных загрязнениях.