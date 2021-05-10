От COVID-19 привились свыше 21,5 миллиона жителей России

От COVID-19 привились свыше 21,5 миллиона жителей России
От COVID-19 привились свыше 21,5 миллиона жителей России
Сегодня, 19:44Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
От COVID-19 привились свыше 21,5 миллиона жителей России, сообщил глава государства Владимир Путин. Он отметил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась.

В целом, как отметил Владимир Владимирович, результаты вакцинации по стране хорошие. Он также призвал людей делать прививку, не теряя времени, передают слова президента «Новые известия».

Недавно вице-премьер Татьяна Голикова уже говорила о том, что неплохие темпы вакцинации в России в скором времени позволят снять действующие ограничения по коронавирусной инфекции. Она заявила, что коллективный иммунитет может быть достигнут к сентябрю.

По официальной информации сайта «Госуслуги» на 9 мая 2021 года вакцинировались двумя компонентами 8,6 миллиона человек. Таким образом, почти 7,5% жителей от общего количества населения на данный момент имеют иммунитет.

Напомним, в конце апреля партия вакцины «ЭпиВакКорон» — более 2,5 тысячи доз поступила в Свердловскую область. Уже завершили вакцинацию более 200 тысяч свердловчан.

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