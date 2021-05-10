От COVID-19 привились свыше 21,5 миллиона жителей России

Недавно вице-премьер Татьяна Голикова уже говорила о том, что неплохие темпы вакцинации в России в скором времени позволят снять действующие ограничения по коронавирусной инфекции. Она заявила, что коллективный иммунитет может быть достигнут к сентябрю.