Смог окутал Нижний Тагил во время метеорологического предупреждения по пожарам

Жители Вагонки и Тагилстроя пожаловались на смог в Нижнем Тагиле утром 10 мая. Между тем, в Свердловской области действует метеорологическое предупреждение по пожарам.

По данным УГМС 10 мая на юге Свердловской области местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность четвертого и пятого класса горимости по региональной шкале. В регионе бушуют шесть лесных пожаров на площади больше чем 2,6 тысячи гектаров. Между тем, жители Вагонки и Тагилстроя пожаловались на едкий смог в Нижнем Тагиле утром 10 мая. В МЧС отмечают, что пожары не могли стать его причиной и на данный момент ее выясняют вместе с синоптиками УГМС, которые до сих пор не объявили об атмосферном загрязнении. Дома нечем дышать. Едкий запах сразу пробирается в квартиру, если открыть окна,рассказала редакции TagilCity.ru жительница Вагонки. Также, по словам женщины, живущей на Тагилстрое, на улице очень дымно. Дома не пахнет, но на улице и в подъезде стоит дым и запах костра,отметила местная жительница. Фото: TagilCity.ru Напомним, с начала мая в Свердловской области объявлен особый противопожарный режим из-за сухой и ветренной погоды. По данным на 9 мая нарушители 241 житель региона штрафован на общую сумму в 400 тысяч рублей. Нарушители противопожарного режима получили штрафы на 400 тысяч на Урале

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