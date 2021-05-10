Смог окутал Нижний Тагил во время метеорологического предупреждения по пожарам

Смог окутал Нижний Тагил во время метеорологического предупреждения по пожарам
Смог окутал Нижний Тагил во время метеорологического предупреждения по пожарам
Сегодня, 12:58Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Жители Вагонки и Тагилстроя пожаловались на смог в Нижнем Тагиле утром 10 мая. Между тем, в Свердловской области действует метеорологическое предупреждение по пожарам.

По данным УГМС 10 мая на юге Свердловской области местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность четвертого и пятого класса горимости по региональной шкале. В регионе бушуют шесть лесных пожаров на площади больше чем 2,6 тысячи гектаров.

Между тем, жители Вагонки и Тагилстроя пожаловались на едкий смог в Нижнем Тагиле утром 10 мая. В МЧС отмечают, что пожары не могли стать его причиной и на данный момент ее выясняют вместе с синоптиками УГМС, которые до сих пор не объявили об атмосферном загрязнении.

Дома нечем дышать. Едкий запах сразу пробирается в квартиру, если открыть окна,рассказала редакции TagilCity.ru жительница Вагонки.

Также, по словам женщины, живущей на Тагилстрое, на улице очень дымно.

Дома не пахнет, но на улице и в подъезде стоит дым и запах костра,отметила местная жительница.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, с начала мая в Свердловской области объявлен особый противопожарный режим из-за сухой и ветренной погоды. По данным на 9 мая нарушители 241 житель региона штрафован на общую сумму в 400 тысяч рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
жалобаметеорологические условиясмогНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы