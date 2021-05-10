Вред или экологичность? Тагильские контейнеры под пластиковый мусор нарушают саннормы

Кроме того, СанПиН запрещает извлечение и сортировку ТКО непосредственно на контейнерной площадке на территории жилых домов. То есть бак должен вывозиться вместе с содержимыми отходами, и только после этого они подлежат сортировке. Сам контейнер может быть как закрытым, так и в виде сетки, но в ней для более легкого извлечения отходов устанавливают большие мешки для накопления ТКО. И лучше, если всем этим будут заниматься специализированные компании.