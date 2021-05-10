Вред или экологичность? Тагильские контейнеры под пластиковый мусор нарушают саннормы

Закрытые баки или сетки с мешками
В ответе на запрос редакции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов сообщил, что по нормам СанПиН «в случае раздельного накопления отходов на контейнерной площадке должны быть предусмотрены контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных видов отходов, исключающие их смешивание».
Однако в Нижнем Тагиле активисты проекта по отдельному сбору пластика ставят одну емкость для сбора как пластика, так и жестяных банок, что не соответствует санитарным нормам.
Кроме того, СанПиН запрещает извлечение и сортировку ТКО непосредственно на контейнерной площадке на территории жилых домов. То есть бак должен вывозиться вместе с содержимыми отходами, и только после этого они подлежат сортировке. Сам контейнер может быть как закрытым, так и в виде сетки, но в ней для более легкого извлечения отходов устанавливают большие мешки для накопления ТКО. И лучше, если всем этим будут заниматься специализированные компании.
Например, экологическое движение «РазДельный Сбор» из Санкт-Петербурга, которое популяризирует идею раздельного сбора отходов и помогает жителям организовать его в своем дворе, самостоятельно контейнеры для РСО не ставит.
Мы сотрудничаем с компаниями-партнерами нашего движения, которые занимаются установкой контейнеров, накоплением, транспортировкой, обработкой и переработкой вторичного сырья. «РазДельный Сбор» принципиально рекомендует только тех заготовителей и переработчиков, которые обладают ресурсами и экспертностью для установки и обслуживания контейнеров для РСО,пояснили TagilCity.ru в общественной организации.
Тагильские же активисты устанавливают емкости для раздельного сбора пластика в виде сеток самостоятельно. При этом, судя по фото, отходы складируются непосредственно в сами сетки без мешка. Это значит для извлечения пластика необходимо либо забрать емкость и опорожнить ее вне жилой территории, либо делать это прямо на контейнерной площадке, что, как писалось выше, противоречит нормам СанПиН.
Сложности сортировки
Каждое пластиковое изделие имеет специальную маркировку, означающую материал, из которого оно состоит. Самые распространенные виды пластика — это ПЭТ (полиэтилентерефталат), ПНД, ПВД (полиэтилен низкого и высокого давления), ПВХ (поливинилхлорид), полистирол, полипропилен. Все они подлежат вторичной переработке. Однако их необходимо рассортировать из общего объема, а также отделить от тех видов пластика, которые переработке не подлежат.
Как рассказал TagilCity.ru один из кураторов тагильского проекта по РСО Дмитрий Арды, сортировкой пластика в их проекте занимается специальный человек, оформленный как самозанятый.
Приезжает наш партнер, который работает как самозанятый, собирает накопленный пластик, проводит самостоятельную сортировку и далее уже после проведения подготовительных процедур, направляет их на заводы по переработке,сообщил Дмитрий Арды.
Однако, как отметили в пресс-службе ООО «Тюменское экологическое объединение», куда входят три МСЗ, процесс сортировки пластика вручную достаточно трудоемкий.
На мусоросортировочных комплексах сортировка отходов автоматизирована. Вручную разбирать пластик на вторсырье сложнее. И большая его часть после такой сортировки все-таки уходит в общий контейнер,пояснили редакции в пресс-службе ООО «ТЭО».
О сложностях сортировки и сдачи пластика на вторсырье также рассказали в эко-движении «РазДельный Сбор». Заводы по переработке пластика принимают далеко не все его виды. Если товар загрязнен, то заготовитель может отказаться его брать. Также проблемой становиться термоусадочная пленка на пластиковой таре.
Мы проводили опрос среди переработчиков. Они подтвердили, что приходится отказываться от такого сырья во время сортировки или удалять пленку вручную. Потому как, если такая бутылка попадет на переработку, то из-за разницы в химическом составе материалов получится сырье более низкого качества,рассказали в эко-организации.
Например, на заводе по производству полимеров в Арамиле редакции TagilCity.ru рассказали, что принимают пластиковую тару от пищевых продуктов, косметики, бытовой химии, строительных материалов при условии, что все емкости будут полностью очищены от содержимого и рассортированы по цветам.
То есть работа сортировщика достаточно трудоемкая и может оказывать вредное влияние на здоровье. Средняя зарплата сортировщика на МСЗ по России составляет 25-40 тысяч рублей. По данным Роспотребнадзора, условия труда для людей этой профессии должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. Одно из них — обязательное использование средств индивидуальной защиты.
Однако как происходит сортировка у тагильских активистов, в каких условиях работает сортировщик и куда отправляется неотсортированная часть пластика, редакции TagilCity.ru узнать не удалось. Самозанятый партнер проекта на звонки и сообщения редакции не ответил.
Правильная транспортировка
Не удалось выяснить редакции и дальнейшую судьбу собранного активистами пластика. Информацию об этом Дмитрий Арды не предоставил. В открытых источниках также нет данных, на какие заводы отвозит и как хранит до транспортировки собранный пластик партнер проекта.
А тоже немаловажный момент. В экологической организации «РазДельный Сбор» рекомендуют хранить отсортированный пластик в герметичной таре или мешках и лучше в спрессованном виде.
Сами мы транспортировкой отходов не занимаемся. У наших партнеров-переработчиков для хранения ТКО есть специальные емкости, для транспортировки они используют спецтранспорт. Когда мы проводим акции, обычные люди привозят отсортированные отходы на точки сбора на собственном транспорте, чаще всего в мешках,сообщили в эко-организации.
Получается, что раздельный сбор ТКО, даже организованный активистами, может стать стихийным или совсем бесполезным, если не учитывать все тонкости сортировки и не соблюдать санитарные правила.