Суд обязал ГГО отремонтировать разрушенную паводком плотину и насыпь на Иван-озере

В результате паводка, который случился в начале июля 2021 года, в Горноуральском городском округе был введен режим чрезвычайной ситуации. Одним из последствий потопа стало повреждение гидротехнического сооружения на Верхне-Исинском пруду и насыпи на Иван-озере в Нижнем Тагиле. Во время разгула стихии также были повалены деревья, появились обрывы рядом с Исинским трактом, а водохранилище стало мелеть.
ГТС включено в реестр муниципальной собственности ГГО, но спустя почти год реальных мер для восстановления насыпи администрация не приняла. В адрес главы округа Дмитрия Летникова было вынесено представление об устранении нарушений.
После обследования комиссией, было разработано техническое решение на текущий ремонт ГТС. При этом, в администрации ГГО заявили, что работы начнутся после весеннего половодья в том случае, когда будут выделены деньги, запрошенные из резервного фонда правительства Свердловской области
В суде представитель ГГО заявил, что предложенный прокурором срок, является недостаточным для того, чтобы починить плотину. Однако суд не принял эти доводы и обязал ответчика восстановить ГТС в положенное время.
Напомним, 4 июля на Нижний Тагил и ГГО обрушились проливные дожди. Из-за этого были разрушены мосты и дороги, затоплены дома. А на Иван-озере потоки воды разрушили насыпь, которая до сих пор не восстановлена. За это время водоем, который является любимым местом отдуха жителей Вагонки, обмелел на пять метров.