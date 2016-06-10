Неутешительный прогноз погоды на выходные: в Нижнем Тагиле возможны заморозки
10 июня 2016, 16:25Здоровье и экологияПавел Щербина
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила опубликовала экстренное предупреждение.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ночью 11 июня в низинах и горах Свердловской области возможно охлаждение температуры воздуха ночью до -2 градусов.
Днём, согласно прогнозу погоды уральских метеорологов, температура воздуха в разных районах области будет нагреваться от +17 до +26 градусов. Ожидается облачная погода с чередованием прояснений и умеренных дождей.
В Нижнем Тагиле по утрам возможны туманы. Ветер западный от трёх до восьми метров в секунду. Во время гроз возможны сильные порывы ветра (до 15 м/с).
Год назад из-за поступивших с севера России масс холодного воздуха, тагильчанам было рекомендовано накрывать сельскохозяйственные посадки.
© Эрик Х., TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей