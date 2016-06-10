Неутешительный прогноз погоды на выходные: в Нижнем Тагиле возможны заморозки

Ночью 11 июня в низинах и горах Свердловской области возможно охлаждение температуры воздуха ночью до -2 градусов.

Днём, согласно прогнозу погоды уральских метеорологов, температура воздуха в разных районах области будет нагреваться от +17 до +26 градусов. Ожидается облачная погода с чередованием прояснений и умеренных дождей.

В Нижнем Тагиле по утрам возможны туманы. Ветер западный от трёх до восьми метров в секунду. Во время гроз возможны сильные порывы ветра (до 15 м/с).

Год назад из-за поступивших с севера России масс холодного воздуха, тагильчанам было рекомендовано накрывать сельскохозяйственные посадки.