В Нижнем Тагиле отловщики животных застрелили агрессивную собаку, защищавшую своих щенков (ФОТО)

В начале мая в Нижнем Тагиле на Менделеева-Черняховского происходил «отлов», который поверг в ужас всех присутствующих. Как обычно, получив немалую сумму за свою работу, стреляли копеечным «Адилином» написали в своей группе «ВКонтакте» защитники животных.

По сообщениям очевидцев, в этот день было уничтожено 13 собак. Диана Гордеева рассказала о препарате «Адилин»:

«Адилин» относят к неорелаксантам. Он расслабляет поперечно-полосатую мускулатуру, а это значит – он расслабляет сердечную мышцу, дыхательную мышцу - в том числе и диафрагму, межреберные мышцы. Вообще он причисляется к ядам. Его можно использовать, только тщательно рассчитав дозировку, - с сопутствующими препаратами-релаксантами. А как монопрепарат – он запрещен, в том числе и в Свердловской области. Он стоит сущие копейки. По этой причине «догхантеры» часто производят отстрел именно «Адилином».

В середине мая у здания «Службы заказчика городского хозяйства» состоялась встреча журналиста TagilCity.ru, общественников и представителей компании «Универсалремонт». Алёна Казакова и Диана Гордеева, основатели благотворительного фонда помощи животным «Добрые руки», стояли около автомобиля Lada Largus и общались с мужчинами в защитной одежде, которые являлись сотрудниками компании по отлову животных. Никаких опознавательных знаков, говорящих о принадлежности фирме по отлову собак, ни на автомобиле, ни на одежде мужчин не было.

Диана Гордеева держала в руках ведро с тремя слепыми щенками, которых она забрала у мужчин. Женщины попросили отловщиков открыть фургон. В фургоне лежали две собаки без признаков жизни. Как объяснили сотрудники компании по отлову, одну собаку они подобрали уже мертвой. У второй были щенки, она вела себя агрессивно - поэтому им пришлось её усыпить.

Почему вы усыпляете животное, не имея ветеринарного образования? -- спросила их Алёна Казакова.

На что один из сотрудников «Универсалремонта» ответил:

Зачем оно нам? Собака нападала на людей, мы её усыпили.

В то же время, на сайте компании-подрядчика написано:

Усыплению подвергнутся лишь те особи, которые являются переносчиками опасных вирусов, проявляют чрезмерную агрессию или не способны жить дальше. Однако такое ответственное решение по дальнейшей судьбе бездомных животных может принять только опытный ветеринар.

Щенков женщины забрали из машины, в которой лежали неподвижные собаки.

Договор заключен на отлов собак, а не на их убийство. Принимать решение об усыплении агрессивных животных нужно в пункте передержки. А у этой собаки щенки, она кусалась, потому что она их защищала. Если бы мы не приехали, вы бы и щенков убили! -- восклицает Алёна Казакова.

Щенков может выкормить только кормящая собака. Если их будут выкармливать люди, у них не будет защитного молозивного иммунитета. Теперь, если не найдем кормящую собаку, их придется гуманно усыпить пояснила TagilCity.ru Алёна Казакова.

Зоозащитники вызвали полицию, чтобы зафиксировать факт нарушения условий контракта. Приехавшим представителям власти защитники животных разъяснили, что у отловщиков при себе нет ни петлей, ни сачков для гуманного отлова. Хотя в техническом задании прописано, что компания должна быть оснащена необходимым оборудованием. Кроме того, у сотрудников «Универсалремонта» не было при себе никаких удостоверений. На что один из них ответил:

У меня есть заявка от «Службы заказчика». Нам сегодня нужно было забрать двух собак: одну мертвую, одну агрессивную.

Однако по условиям технического задания, которое «Служба заказчика» предоставила общественникам, собаку не должны усыплять на месте. Изначально животных ловят и увозят в пункт передержки для осмотра ветеринаром.

Президент фонда «Добрые руки» пояснила полицейскому:

Нам важно в вашем присутствии посмотреть на средства отлова. Я как представитель общественной организации имею право это сделать, но работники отказываются показывать оборудование для ловли собак. Также я хочу посмотреть на препараты, которыми они пользуются. Кроме того, мы хотим взять кровь убитой собаки на анализ, чтобы определить каким же средством она была усыплена. Не могу же я с двумя мужчинами драться. Прошу вас посодействовать.

После чего сотрудники 18-го отдела полиции, представители фонда «Добрые руки» и «Универсалремонта» последователи в отделение на Красную, 10.

Позже Диана Гордеева рассказала, что в отделе полиции вызвали эксперта. Он произвел досмотр машины. При осмотре были найдены ружья и препарат «Изониазид». Средства отстрела у сотрудников «Универсалремонта» были изъяты. Они находятся на экспертизе.

«Изониазид» находится в свободном доступе. Его используют «догхантеры» и те, кому мешают собаки. Он для собак очень опасен. Отловщики сказали полицейским, что они его нашли, положили к себе в машину и катали. Полицейские им поверили. Другие средства отлова обнаружены не были сообщила Диана Гордеева.

После осмотра эксперта защитники животных написали заявление о нарушении условий отлова собак. Сотрудники полиции приняли его к рассмотрению.

Позже, по поводу этого заявления в пресс-группе УВД Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru пояснили:

В 18-м отделе полиции провели проверку. Речь шла о двух собаках. Одна из собак уже была мертва. Её подобрали. По ней отказано в возбуждении уголовного дела. По собаке, которую усыпили, материал выделен, направлен в отдел полиции №19. И там, скорее всего, будет отказано в возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными.

На следующий день после встречи с отловщиками президент благотворительного фонда «Добрые руки» написала обращение в Прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила и в Законодательное собрание Свердловской области. В своих обращениях Алёна Казакова просит разобраться с нарушениями контракта по отлову животных. По словам Алёны, собак убивают, а не отлавливают. А на территории пункта передержки тела животных сжигаются в крематории.

Кроме того, по условиям контракта, пойманных животных нельзя держать в машине свыше 8 часов. Недавно девушка сообщила в наш приют о том, что машина с собаками простояла с вечера до утра на улице в жару. Она спрашивала у нас, можно ли вскрыть автомобиль и выпустить их. По словам девушки, собаки внутри машины метались и выли. Машина Лада Ларгус, фургончик.

Диана предоставила редакции переписку с этой девушкой:

Учредители фонда помощи бездомным животным зафиксировали многочисленные нарушения условий отлова. Алёна Казакова и Диана Гордеева рассказали TagilCity.ru о том, что намерены в дальнейшем осуществлять проверку деятельности компании «Универсалремонт».