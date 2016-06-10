В Свердловской области зарегистрировано 17 771 человек, пострадавших от клещей
10 июня 2016, 09:20Здоровье и экология
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Роспотребнадзором установлено: на 9 июня число пострадавших от клещей в этом году меньше на 16 %, чем в прошлом. В прошлом году был выявлен 20 871 случай.
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Из общего числа пострадавших 3 097 человек – это дети до 17 лет. Все они получили противоклещевой иммуноглобулин.
В больницах области находится 135 человек, инфицированных вирусом клещевого энцефалита, 181 человек - боррелиями.
Эпидемиологи считают: в связи со сложившейся ситуацией в регионе необходимо создать единый порядок проведения экстренной антибиотикопрофилактики. В Министерство здравоохранения Свердловской области направлено письмо с предложением по улучшению санитарно–эпидемиологической обстановки и профилактике клещевых инфекций, сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
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