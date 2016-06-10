В Свердловской области зарегистрировано 17 771 человек, пострадавших от клещей

Из общего числа пострадавших 3 097 человек – это дети до 17 лет. Все они получили противоклещевой иммуноглобулин.

В больницах области находится 135 человек, инфицированных вирусом клещевого энцефалита, 181 человек - боррелиями.

Эпидемиологи считают: в связи со сложившейся ситуацией в регионе необходимо создать единый порядок проведения экстренной антибиотикопрофилактики. В Министерство здравоохранения Свердловской области направлено письмо с предложением по улучшению санитарно–эпидемиологической обстановки и профилактике клещевых инфекций, сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.