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Беременная кошка была спасена с помощью 25-метровой вышки в Екатеринбурге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Беременная кошка была спасена с помощью 25-метровой вышки в Екатеринбурге (ФОТО)

10 июня 2017, 09:00Здоровье и экология
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