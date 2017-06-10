Беременная кошка была спасена с помощью 25-метровой вышки в Екатеринбурге (ФОТО)

Спасти усатую удалось лишь с помощью крана. Спецтехнику вызвали сотрудники детского сада, они собрали деньги на оплату услуг.

Ранее зооспасатель Евгений попытался достать кошку самостоятельно, альпинистскими методами. Однако животное залезло еще выше, на тонкие ветки. Так ей пришлось сидеть там целых три дня, пишет E1.ru.

Вызвать пришлось 25-метровую вышку за 3 тысячи рублей. Водитель спецмашины предположил, что кошка сидела в районе восьмого этажа. Спасатель, поднявшийся на кране, достал и сопроводил кошку до земли, а затем отвез животное в больницу. Там ветеринары определили, что кошка беременна. Её порода - русская голубая.