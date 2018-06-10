Водолазы проводят очистку дна водоемов Нижнего Тагила (ФОТО)
10 июня, 14:45Здоровье и экология
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Тагильские водолазы очищают от опасных предметов дно городских водоемов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водолазы МБУ «Центр защиты населения» в рамках муниципального задания отчищают дно тагильских водоемов для обеспечения безопасности граждан.
Уже обследована прибрежная зона Тагильского пруда в районе отеля, реки Тагил в парке Народный, Выйского пруда и Муринских прудов.
В ходе очистки дна водоемов водолазы извлекли различные предметы, которые представляют опасность для отдыхающих: арматуру, ржавые куски железа, бутылки, доски с гвоздями и другой мусор.
Работы по очистке водоемов будут продолжаться весь летний период.
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Фото: МБУ «Центр защиты населения»
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