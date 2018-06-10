Водолазы проводят очистку дна водоемов Нижнего Тагила (ФОТО)

Водолазы МБУ «Центр защиты населения» в рамках муниципального задания отчищают дно тагильских водоемов для обеспечения безопасности граждан.

Уже обследована прибрежная зона Тагильского пруда в районе отеля, реки Тагил в парке Народный, Выйского пруда и Муринских прудов.

В ходе очистки дна водоемов водолазы извлекли различные предметы, которые представляют опасность для отдыхающих: арматуру, ржавые куски железа, бутылки, доски с гвоздями и другой мусор.

Работы по очистке водоемов будут продолжаться весь летний период.

Фото: МБУ «Центр защиты населения»