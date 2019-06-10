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#домахорошо
В Свердловской области больницы получат 15 новых передвижных кабинетов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Свердловской области больницы получат 15 новых передвижных кабинетов

Сегодня, 23:43Здоровье и экологияФото: minzdrav.midural.ru
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