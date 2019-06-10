В Свердловской области больницы получат 15 новых передвижных кабинетов
Новую медицинскую технику получили 13 муниципалитетов Свердловской области. Им передали девять фельдшерско-акушерских пунктов, пять стоматологий и один офтальмологический комплекс, сообщает «ЕТВ».
Среди населённых пунктов, которым предоставили передвижные кабинеты, оказались Ивдель, Верхняя Синячиха, Асбест, Ачит, село Покровское. Свердловская областная больница № 1 в Екатеринбурге получила офтальмологический комплекс, который появился в регионе впервые.
В департаменте информационной политики Свердловской области отметили, что ФАПы необходимы в первую очередь деревням и сёлам с населением меньше 100 человек. В передвижных пунктах имеется всё необходимо для оказания первой медицинской помощи, они работают по графику, который известен заранее. Недостатком является то, что появляются передвижные кабинеты в населённых пунктах не реже двух раз в неделю, потому увеличение их количества позволит охватить новые территории для оказания медицинской помощи.
Первые ФАПы появились в Свердловской области в 2017–2018 годах. Тогда власти приобрели 22 передвижных комплекса, в которые также входил один стоматологический кабинет. С установкой кабинетов в первое время возникли проблемы. Как сообщал депутат госдумы РФ Андрей Альшевских, региональный Минздрав завышал в отчётах число действующих ФАПов, а в уже установленных пунктах не хватало медицинского персонала.