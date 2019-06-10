В Свердловской области больницы получат 15 новых передвижных кабинетов

В департаменте информационной политики Свердловской области отметили, что ФАПы необходимы в первую очередь деревням и сёлам с населением меньше 100 человек. В передвижных пунктах имеется всё необходимо для оказания первой медицинской помощи, они работают по графику, который известен заранее. Недостатком является то, что появляются передвижные кабинеты в населённых пунктах не реже двух раз в неделю, потому увеличение их количества позволит охватить новые территории для оказания медицинской помощи.